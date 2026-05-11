Illa, Niubó, Budó (ACM) y Bote (FMC) acuerdan 100 millones para reformar escuelas públicas

(i-d) La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, y el presidente de la FMC, David Bote, durante la firma del acuerdo de colaboración con - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Educación y FP, Esther Niubó; la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, y el de la FMC, David Bote, han firmado este lunes un acuerdo de colaboración, dotado con 100 millones de euros, para reformar y mejorar los centros educativos públicos de Catalunya.

En un acto en el Palau de la Geralitat, Illa ha asegurado que los centros educativos públicos son "un espacio vital donde maestros y alumnos comparten horas, vivencias y trabajo" y que necesitan las mejores condiciones posibles.

"Habíamos llegado a una situación que no era digna o no estaba basada en la excelencia que queremos para nuestras escuelas e institutos", y cree que la mejora de los centros educativos también es una mejora de las condiciones de trabajo de los docentes.

Illa considera que "hace demasiado tiempo" que los centros educativos catalanes han estado desatendidos, y que con este acuerdo se pone de manifiesto la voluntad de la Generalitat de avanzar en su mejora y adaptación a las necesidades actuales; además, ha querido poner en valor el esfuerzo de los docentes.

Ha destacado que la colaboración institucional entre los ayuntamientos y el Govern "es siempre una buena fórmula"; que los recursos de este acuerdo pueden llegar a unos 723 municipios de Catalunya; y que permite que los municipios sepan con qué recursos pueden contar y, en base a eso, hacer las inversiones que consideren.

ADECUARLOS "A LAS NECESIDADES DEL SIGLO XXI"

Por su parte, Niubó ha dicho que un 26,5% de los edificios de los centros educativos de Catalunya son construcciones anteriores a 1960, y que este acuerdo sirve para mejorar estos equipamientos y que "el alumnado pueda aprender en espacios dignos y adecuados a las necesidades del siglo XXI".

Asegura que el acuerdo prevé un fondo de cooperación financiera y que, con este impulso de 100 millones de euros, se da un "paso más para consolidar la política de corresponsabilidad con el mundo local" para la educación y simplificar procesos.

"La calidad educativa también depende de la calidad de los espacios" e insiste en la importancia de trabajar con los entes locales y los equipos directivos porque cree que son ellos los que mejor pueden priorizar las actuaciones urgentes en cada escuela.

BOTE Y BUDÓ

David Bote cree que este acuerdo muestra la voluntad de una gobernanza compartida y de un esfuerzo de colaboración y añade: "En una época en la que hay discursos para separarnos, para fragmentarnos, para generar odio, sabemos que las escuelas son el principal campo en el que se puede trabajar".

Considera que las escuelas son un espacio que garantiza la igualdad de oportunidades y la cohesión, y asegura que con este acuerdo se va a incidir en este aspecto, para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento y hacer unas "escuelas mejores".

Budó, por su parte, ha insistido en la voluntad de continuar colaborando y trabajando conjuntamente para que estas inversiones lleguen "de manera efectiva" al conjunto del territorio.

"Porque invertir en educación es invertir en cohesión, es invertir en equidad y es invertir en futuro. Ninguna transformación será posible si no se hace contando con mundo local y toda la comunidad educativa", añade.