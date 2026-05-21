Illa pacta con el Tercer Sector condonar la deuda energética a familias vulnerables

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, tras la firma del acuerdo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, han firmado este jueves un acuerdo que contempla condonar la deuda de facturas energéticas no pagadas entre 2022 y 2025 en el marco del convenio con Endesa, con el objetivo de proteger las familias vulnerables.

El acuerdo, oficializado este jueves por Illa y Trabado en un acto en el Palau de la Generalitat, prevé también incrementar en 9 millones de euros las ayudas de urgencia social para el pago de suministros, así como se impulsar el despliegue del Fondo de Atención Solidaria.

En declaraciones a la prensa, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha hecho una valoración "muy positiva" del acuerdo, que afirma que plasma la voluntad del Govern de reforzar ámbitos sociales fundamentales y que reconoce al tercer sector como socio estratégico en el impulso de estas políticas.

Por su parte, Trabado ha celebrado que el acuerdo contemple "más de 250 millones de euros", la mayoría dedicados directamente a la ciudadanía, y ha celebrado que sea la primera vez que se formaliza por escrito un acuerdo entre Govern y tercer sector en este tipo de políticas.

INFANCIA Y SINHOGARISMO

Según el compromiso del Govern, las políticas de infancia y adolescencia contarán con una inversión progresiva de hasta 75 millones entre 2026 y 2027, lo que deberá permitir ampliar las actividades extraescolares, reforzar el ocio de verano en el marco de la lucha contra la pobreza infantil, mejorar recursos residenciales para niños con trastornos de conducta y desplegar el Plan de Pobreza Infantil.

Asimismo, se contempla reforzar con hasta 51 millones de euros para 2026 la educación 0-3, con la ampliación de la oferta pública y la gratuidad de I2, y para mejorar las becas comedor, así como destinar 25 millones anuales para el "despliegue efectivo" del Pacte Nacional de Salut Mental.

En el ámbito del sinhogarismo, se prevé destinar 35 millones de euros en 2026 y 40 millones en 2027 para reforzar las políticas de prevención y atención integral, así como construcción de servicios y equipamientos específicos.

El acuerdo también establece un modelo estable de actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (Irsc), índice de referencia para las prestaciones sociales, con el objetivo de recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido durante los 13 años de congelación (2010-2023), para lo que se creará un grupo de trabajo entre Derechos Sociales y la Taula.

Además, se impulsa la ampliación de la reserva de vivienda social para personas y familias en situación de emergencia o exclusión, con atención prioritaria a personas con discapacidad, problemas de salud mental, adicciones, sinhogarismo y víctimas de violencia machista.

OTRAS MEDIDAS

El pacto incorpora también "medidas para garantizar la sostenibilidad económica" de las entidades sociales, como la extensión progresiva de la equiparación salarial al conjunto de servicios financiados por los distintos departamentos de la Generalitat.

Asimismo, recoge el compromiso de desplegar el modelo xSocial en la Red Pública de Servicios Sociales de Catalunya, con una inversión de 1 millón de euros anuales entre 2026 y 2027.