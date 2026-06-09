Illa pedirá en su audiencia con León XIV que use el catalán en el 'urbi et orbi' de la Sagrada Família

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el papa León XIV, en una visita del dirigente catalán al Vaticano, en octubre de 2025 - GOVERN - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, instará al Papa León XIV a que use el catalán este miércoles en la salutación 'urbi et orbi' en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família.

Lo hará en una audiencia privada con el Pontífice este martes y en una carta que le entregará junto a otros obsequios, y en la misiva también le explica uno de los tres objetos que le dará, un facsímil de 'Les Homilies d'Organyà', que es uno de los primeros textos escritos en lengua catalana.

"Aparecieron en la canónica agustiniana de Santa Maria d'Organyà y constituyen uno de los primeros textos en catalán que nos han llegado. Un testimonio preciado de nuestra querida lengua --el catalán--, en manifestación más temprana, y que mucho anhelamos que emplee, Santo Padre, en sus saludos 'urbi et orbi'", reza la carta, en catalán y en castellano.

En la misiva, Illa subraya las profundas raíces cristianas de Catalunya, que cree que continúan latiendo actualmente "en forma de valores universales compartidos", que se manifiestan en el humanismo y en ser, asegura, una tierra, por historia y convicción, de acogida.

CATALUNYA "ELIGIÓ" EL PACTO

También le explica que en 2027 Catalunya conmemorará el milenario de las asambleas de Pau i Treva de Déu, un movimiento social catalán como respuesta de la Iglesia y de los campesinos a las violencias de los nobles feudales que contó con el apoyo de los condes, obispos y campesinos.

"Hace mil años, esta tierra escogió la ley, la palabra y el pacto por encima de la fuerza y la imposición. Aquellas asambleas son la semilla directa de nuestro Parlamento y de nuestra identidad: una nación que se construye desde el diálogo, la defensa de los más vulnerables y el pacifismo", expone el presidente.

LA PAZ Y ANTONI GAUDÍ

Al inicio de la carta, Illa también invoca la paz: 'Pau, pau i sempre pau!' ('Paz, paz y siempre paz'), fórmula que está inscrita en la entrada del Santuari de la Mare de Déu de Queralt de Berga (Barcelona), y que "sintetiza a la perfección la avidez de paz del pueblo de Catalunya y de todos los pueblos de la Tierra".

También destaca uno de los momentos más relevantes de la visita del Papa, la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família: "Estamos aquí para 'alzar la mirada' y contemplar cómo ha alcanzado la cima la obra de Antoni Gaudí, un arquitecto que fundamentó su inspiración en una trinidad de virtudes: la de creer, la de esperar y, sobre todo, la de amar".