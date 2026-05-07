Illa pide actuar con "lealtad institucional" y seguir los criterios de la ciencia

La presidenta de la SEHAD, María Ruiz; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la concejal de salud en el Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, y el vicepresidente segundo de la SEHAD, Francesc Xavier Jiménez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este jueves actuar con "lealtad institucional" y seguir los criterios de la ciencia respecto a la escala que hará el crucero con personas infectadas por hantavirus en las Islas Canarias.

Así lo ha manifestado en la inauguración 18 congreso nacional de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), donde ha defendido que la política pública que más cohesiona una sociedad es una sanidad pública, universal y gratuita.

"Ahora un ciudadano, más allá de sus diferencias, cuando tiene un percance de salud tiene la misma atención con independencia de su estatus económico y social. No sé si somos demasiado conscientes de ello", ha apuntado.

Además de recordar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad y las dificultades que hubo para sacarla adelante, ha reclamado la necesidad de apostar por la ciencia y de "preservar y mejorar" el sistema actual.

Por ello, ha expuesto el trabajo que está llevando a cabo el Govern para reformar dicho sistema con las propuestas que está poniendo sobre la mesa el grupo de expertos del Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut (CAIROS).

Según Illa, hay que reformar el actual sistema sanitario porque ha cambiado la composición de la sociedad, la demografía, por las oportunidades y las soluciones que permite aplicar la tecnología y la IA, y porque han cambiado las demandas de los pacientes y los profesionales.

Así, ha explicado que desde el Govern están llevando a cabo "un conjunto importante de reformas" en el ámbito hospitalario, también sitúan como prioridad los Centros de Atención Primaria (CAP), y la apuesta que quieren hacer por la atención domiciliaria.

Tras señalar que el domicilio es el lugar en el que la persona se siente más cómoda, ha concretado que hace 30 años se iniciaron las primeras prácticas de la atención domiciliaria pero su despegue tuvo lugar a partir de la Covid.

OSTEOMIELTIS PÚBICA

"Yo lo he vivido en persona. Tuve un percance de salud en enero de este año, de la que estoy afortunadamente recuperado, y tuve hospitalización domiciliaria", ha subrayado Illa, que ha asegurado que su experiencia fue totalmente satisfactoria.

Illa abandonó a finales de enero el Hospital Vall d'Hebrón en el que permaneció ingresado dos semanas por una osteomielitis púbica, y los médicos permitieron que pudiera seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio gracias a la evolución que tuvo.

"Me sentí confortable, estaba en mi entorno. Aceleré mi recuperación y en ningún momento me sentí desatendido. La tecnología te permite llamar, hacer el seguimiento por la rehabilitación que tuve que hacer. En ningún momento me sentí desconectado", ha zanjado.

SEHAD

La presidenta de la SEHAD, María Ruiz, ha defendido este modelo asistencial porque es una forma de entender la medicina "más cercana, humana y adaptada a las necesidades" de los pacientes, y ha asegurado que avanzan en ello pese las dificultades a las que se enfrontan.

Ruiz, que es jefa de la sección de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario de Navarra, ha destacado también el "papel referente" de Catalunya en esta práctica y ha reclamado apoyo a las instituciones para avanzar en este camino.

El vicepresidente segundo de la SEHAD y jefe de servicio de hospitalización a domicilio del Hospital Vall d'Hebron, Francesc Xavier Jiménez, que fue uno de los médicos que atendió a Illa, ha subrayado que este congreso supone "una oportunidad única" para compartir experiencias, impulsar la investigación y debatir los retos de futuro.

También ha intervenido la concejal de salud en el Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, que ha destacado el compromiso de la capital catalana con la defensa "de un sistema sanitario de excelencia centrado en las personas y en la capacidad de adaptarse" a las necesidades cambiantes.