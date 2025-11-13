Illa pide aplicar "con celeridad" la amnistía tras la resolución del Abogado General del TJUE

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía y pide que se aplique "con celeridad y sin subterfugios" una ley que considera que es buena para Catalunya y España.

Lo ha dicho este jueves en la clausura de la jornada 'Catalunya mira al cel' sobre actividades por el eclipse solar de agosto de 2026, que se ha celebrado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde ha valorado que esta posición, aunque no es una resolución firme del TJUE, "es un paso significativo" y que hay que tener prudencia y esperar que se pronuncien los jueces.

Cree que el Abogado General del TJUE marca con esta posición un marco de discusión y que afirma que la amnistía es conforme al derecho europeo: "Estoy contento. Siempre confiamos que sería así y pido que se aplique con celeridad y sin subterfugios que es buena para Catalunya y para España".