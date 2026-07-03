Illa pide ayuda a la UME para el incendio de la Bisbal (Girona)

Imagen aérea del incendio - BOMBERS

LLEIDA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que Bombers de la Generalitat ha solicitado este viernes efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en el incendio forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona), que afecta a unas 250 hectáreas.

En una intervención tras visitar las obras de ampliación del regadío de la Conca de Tremp (Lleida), ha detallado que hablará con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para solicitar el desplazamiento de la UME "a la mayor brevedad".

El flanco derecho ha entrado en el macizo de las Gavarres, intensificado por el viento de tramontana; los bomberos trabajan con 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas; se han confinado 12 municipios, y Protecció Civil pide evitar los desplazamientos a la zona desde el área de Barcelona.