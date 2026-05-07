Illa pide coordinación y "lealtad institucional" ante el episodio de Hantavirus

Archivo - El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a actuar con responsabilidad y coordinación entre administraciones y ha apostado por poner "la ciencia y la lealtad institucional" por delante ante el episodio de Hantavirus.

"Con la salud pública no se juega", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ha pedido "a todo el mundo estar a la altura en este momento excepcional" y ha asegurado que Catalunya lo estará.