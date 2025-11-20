Illa pide defender la democracia "cada día" por los que se sacrificaron para conseguirla

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una imagen de archivo de Europa Press. - Gabriel Luengas - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido defender y ejercer la democracia "cada día", en lo que considera un deber para recordar a aquellos que se sacrificaron para conseguirla.

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, este jueves hace 50 años, momento en que, para el presidente, se abrió un "futuro de esperanza".

"La muerte del dictador Franco, hace 50 años, abría un futuro de esperanza. Nuestro deber es recordar a todos los que se sacrificaron para que hoy podamos vivir en democracia. La democracia no es ningún regalo: hay que defenderla y ejercerla cada día", ha expresado Illa.