Illa pide a Europa que haga "todo lo que está en sus manos" para una paz justa en Ucrania

El president de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano en nombre de Catalunya y ha pedido a Europa que haga "todo lo que está en sus manos" para conseguir una paz justa y duradera en Ucrania, coincidiendo con el cuarto aniversario de la guerra con Rusia.

"No estáis solos. Pese a cuatro años de una guerra injusta y cruel no podemos perder la esperanza", ha expresado este martes en un apunte en X recogido por Europa Press.

"La libertad de Ucrania es nuestra libertad", ha añadido Illa, quien se ha reunido este martes por la mañana con el cónsul de Ucrania Oleg Grabovetskyy y representantes de la comunidad ucraniana en Catalunya.