Illa pide extremar la "precaución" ante las lluvias intensas en distintas zonas de Catalunya

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este viernes a la ciudadanía extremar la "precaución" ante las lluvias intensas en distintas zonas de Catalunya, remarcando la situación especialmente en Torelló, Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de la Muga y Serinyà (Girona).

Ha expresado estar "muy pendiente" del episodio de lluvias que afecta principalment el litoral, prelitoral y noreste de Catalunya y ha llamado a evitar los desplazamientos innecesarios y las zonas inundables, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Illa también ha pedido seguir "todas" las recomendaciones de Protecció Civil.