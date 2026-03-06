Illa pide extremar la "precaución" ante las lluvias intensas en distintas zonas de Catalunya

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa
Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 9:35
Seguir en

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este viernes a la ciudadanía extremar la "precaución" ante las lluvias intensas en distintas zonas de Catalunya, remarcando la situación especialmente en Torelló, Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de la Muga y Serinyà (Girona).

Ha expresado estar "muy pendiente" del episodio de lluvias que afecta principalment el litoral, prelitoral y noreste de Catalunya y ha llamado a evitar los desplazamientos innecesarios y las zonas inundables, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Illa también ha pedido seguir "todas" las recomendaciones de Protecció Civil.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado