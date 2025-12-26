Illa pide "máxima precaución" sobre todo al desplazarse, por las lluvias, nieve y oleaje

Illa en la rueda de prensa que convocó el día 23 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido para este viernes de Sant Esteve "máxima precaución", sobre todo al desplazarse, por las lluvias, nieve y oleaje en Catalunya.

Ha instado a seguir las indicaciones de Protecció Civil de la Generalitat, no acercarse a ríos, rieras y barrancos, y no aparcar en puntos inundables.

Hay avisos de lluvia en el noreste (más de 100 l/m2 en 24 horas); se prevé fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà (Girona) con avisos de 6 sobre 6 del SMC; el Plan Inuncat está en fase de alerta, se prevé que las precipitaciones puedan ser constantes y que en las comarcas de Girona superen los 100 l/m 2 en 24 horas.