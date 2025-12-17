Illa pide "máxima prudencia" en el Montsià (Tarragona) por las intensas lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima prudencia" a la ciudadanía de la comarca del Montsià (Tarragona) ante el episodio de lluvias intensas que se pronostica para este miércoles por la tarde.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha instado a seguir las recomendaciones e indicaciones de Protecció Civil de la Generalitat, que hacia las 17.20 horas ha enviado una Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía de esta comarca.

Se pide evitar desplazamientos innecesarios, cruzar ríos y barrancos y, en caso de inundaciones en viviendas, desplazarse a las plantas superiores de los edificios.