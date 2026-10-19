Illa pide "mucha precaución" porque la dana llegará a Catalunya, aunque con menos intensidad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene al inicio de una reunión con los delegados del Govern en el exterior, en el Palau de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "mucha precaución" a la ciudadanía porque la dana Adam, que ha afectado con severidad a la Comunidad Valenciana y Baleares las últimas horas, llegará a Catalunya, aunque tendrá menor intensidad, según las previsiones.

"De todas formas, mucha precaución, habrá lluvias generalizadas en toda Catalunya a partir de hoy a mediodía y hasta mañana a primera hora", ha dicho durante una reunión con los delegados del Govern en el Palau de la Generalitat este lunes.

El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) se está reuniendo este lunes por la mañana, ha explicado, y Protecció Civil dará los "avisos pertinentes" durante las próximas horas ante intensidades de lluvia que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado de forma acumulada.

"En principio se prevén intensidades de 4 sobre 6, en cuanto a intensidad de lluvia en 30 minutos. No es, insisto, lo que estamos viendo ni en Valencia ni en Baleares, pero mucha precaución", ha expresado.

600 LITROS EN 12 HORAS

Illa ha iniciado su intervención transmitiendo su cariño y solidaridad con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Baleares: "Allí ha llovido, para que nos hagamos una idea, lo que llueve de media durante todo un año en Barcelona", con más de 600 litros por metro cuadrado en 12 horas.

También ha explicado que ha transmitido este cariño y solidaridad a los presidentes de ambas comunidades, Juanfran Pérez Llorca y Marga Prohens, en un mensaje.