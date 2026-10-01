Illa pide prudencia ante la previsión de lluvias torrenciales en el sur de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto en el Palau de la Generalitat con motivo del Día de las Personas Mayores - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la prudencia ante la previsión de lluvias torrenciales en varias comarcas del sur de Catalunya este jueves.

"Probablemente en el sur de Catalunya tendremos alguna dificultad", ha apuntado durante un acto con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores en el Palau de la Generalitat, y ha dicho que lo seguirán con atención.

"Estemos todos atentos a los avisos que nos den los servicios de Protección Civil, que están haciendo el seguimiento meteorológico. Cada vez podemos afinar más las predicciones, pero pido, por favor, a todo el mundo que tenga prudencia y que esté pendiente si ha de hacer desplazamientos o cosas extraordinarias de los avisos que se puedan dar", ha expresado.