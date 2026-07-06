Illa pide prudencia por la simultaneidad de incendios ante la ola de calor: "Esto no acaba hoy"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este lunes a la prudencia ante el escenario de simultaneidad de incendios forestales en Catalunya, en una semana en que se prevé una ola de calor, al menos hasta el jueves: "Esto no acaba hoy. Estamos teniendo una semana de ola de calor, que las previsiones nos dicen que durará hasta el miércoles o el jueves por la mañana. Por tanto, debemos estar muy alerta".

"Estamos teniendo un día difícil", ha dicho al inicio de su intervención de entrega de las Medallas y Placas al Trabajo President Macià 2025, en que ha aprovechado para agradecer a los Bombers de la Generalitat y al resto de cuerpos de emergencia e instituciones implicadas su gestión de los incendios.

El presidente ha agradecido el comportamiento ciudadano, y ha reiterado que se deben respetar las instrucciones e indicaciones que se dan desde las autoridades y por parte de los cuerpos de emergencia.

Ha explicado que algunos de los tres incendios simultáneos, además del de la Bisbal (Girona), han requerido confinamientos y han obligado a decretar "un nivel máximo de movilización de todos los efectivos" de los Bombers y a establecer un centro de mando conjunto en Bellaterra (Barcelona).

Los bomberos trabajan en tres incendios simultáneos de vegetación en Sentmenat (Barcelona), con 68 dotaciones, en Artesa de Segre (Lleida) con 26 y en la comarca del Anoia entre Carme y la Pobla de Claramunt (Barcelona) con 13.