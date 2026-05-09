Illa pide "serenidad" y calma ante el hantavirus y afirma que se aplican los protocolos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto institucional por el Día de Europa - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado un sentimiento de "serenidad y de calma" a la población ante el brote de hantavirus y ha afirmado que todas las instituciones están trabajando y aplicando los protocolos.

Así se ha expresado durante su intervención en el acto institucional por el Día de Europa este sábado en Barcelona, en el que también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch; el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera y el representante de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro.

Illa ha pedido "confianza" en los científicos y los expertos de la sanidad ya que, afirma, es la ciencia la que nos saca de estas situaciones y ha apelado a los ciudadanos para que sigan la información acerca de este virus por canales oficiales porque, asegura, en estas situaciones hay gente que aprovecha no para construir sino para generar confusión.