Illa pregunta a Fernández (PP) si quiere normalizar Catalunya y defiende su reunión con Puigdemont

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

Asegura que miembros del PP también se han encontrado con Junts

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha preguntado este miércoles al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, si quiere la normalización en Catalunya y ha defendido su reunión con el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"La pregunta no es si está o no normalizada. La pregunta es ¿usted quiere que se normalice?", le ha dicho en el turno de réplica al discurso de Fernández en el marco de la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament.

Tras defender que Catalunya tiene derecho a mirar hacia adelante, le ha recriminado que parezca que "eche de menos o viva en 2017", además de constatar que Puigdemont y el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig no pueden volver y asistir a la Cámara catalana porque no se les aplicala amnistía.

Según Illa, no se puede pedir respeto y convivencia a los catalanes mientras él no pueda sentarse con el expresidente catalán en dependencias oficiales de la Generalitat: "¿Qué mal puede hacer que hablemos? Yo expliqué esa reunión, la hice pública", ha dicho en referencia al encuentro que mantuvieron un mes atrás.

"Yo sé que usted ha tenido reuniones con Junts. Me parece bien que las haya tenido. Yo las he explicado y las he hecho públicas. Es la diferencia entre usted y yo", ha apuntado el presidente catalán, que luego ha matizado que, si no fue Fernández, fueron personas de su partido las que se encontraron con la formación de Puigdemont.

Sobre el PP catalán, ha cuestionado que sea una formación de centro derecha, liberal, constitucional y europeista -"ya me gustaría que fuera así porque el país lo necesita"-- tras defender las políticas que ha impulsado al frente del Govern en materia de seguridad, fiscalidad y políticas sociales.

También ha defendido de nuevo su gestión en su etapa al frente del Ministerio de Sanidad, dejando claro que le molesta "la difamación y la mentira", por lo que ha pedido a Fernández que dé marcha atrás, y le ha emplazado a llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reclamarle que defienda o, como mínimo, no bloquee la oficialidad del catalán en Europa.