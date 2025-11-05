Illa presentará Presupuestos "cuando los tenga acordados" y cree que los conseguirá aprobar

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que llevará su proyecto de Presupuestos para 2026 al Parlament "cuando los tenga acordados", algo en lo que ha asegurado que está trabajando, y ha augurado que conseguirá el apoyo suficiente para aprobarlos.

"Sí que voy a presentar Presupuestos. Cuando los tenga acordados. Y estoy trabajando para acordarlos. Y he dicho que quiero unos buenos presupuestos lo antes posible", ha afirmado en la sesión de control al Govern en el Parlament, a respuestas del líder de Junts en la Cámara, Albert Batet.

Illa ha invitado a Junts a que colabore en la estabilidad en Catalunya, y ha comparado el posicionamiento de los de Carles Puigdemotn con el del PSC cuando estaba en la oposición: "Ustedes salieron del Govern del señor Aragonés, y al cabo de pocos meses yo aprobé unos Presupuestos del señor Aragonès".

REBAJA FISCAL

Batet se ha referido a la ruptura de las relaciones de Junts con el PSOE, acusando a los socialistas de ser "campeones en incumplimientos" en el Congreso y en el Parlament, y ha reprochado a Illa que prometiera Presupuestos ya en 2024, y que no haya aprobado todavía ningunas cuentas desde que es presidente.

"Esto es mala política que solo genera desafección y fomenta los extremos. Y mientras usted calla ante Madrid", ha dicho, y ha pedido al presidente que apoye el plan de rebajas fiscales en Catalunya que ha propuesto Junts y quiere abordar en un pleno monográfico.

"SUPUESTA RUPTURA" DE JUNTS

También el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha abordado lo que él ha calificado de "supuesta ruptura" de Junts con el PSOE, y ha lamentado que ni el Govern ni el Gobierno tengan presupuestos y se dediquen, por lo tanto, a engañar a la ciudadanía con objetivos imposibles que solo generan frustración, en sus palabras.

Illa ha respondido que él mantiene su programa de gobierno en base a los acuerdos de investidura, y en alusión velada a Junts, ha valorado: "Quienes quieran sumar y hacer política útil, adelante. Y los que no, pues, ¿qué le vamos a hacer?".

VIA LAIETANA

En su turno, el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha lamentado que el Govern quiera resignificar la Jefatura de la Policía Nacional de Via Laietana pero manteniendo la actividad policial, y criticando el "conformismo histórico" de Illa.

Illa ha replicado que en la Jefatura de Via Laietana se cometieron actos de tortura, pero que él ve compatible reconocer estos actos con reconocer que "la Policía Nacional es hoy una policía completamente diferente, una policía democrática".

Respecto al conflicto político entre Catalunya y el resto de España, que ha reconocido, ha dicho que él está centrado en hacer efectiva la Ley de Amnistía, y ha vuelto a reclamar al poder judicial que "respete las decisiones del poder legislativo".