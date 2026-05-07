Illa y el presidente de Auvernia-Ródano-Alpes abordan el traspaso de los Cuatro Motores para Europa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke - GOVERN

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, se han reunido este jueves en Lyon (Francia) para evaluar la presidencia catalana de la alianza de los Cuatro Motores para Europa, que Illa ha ostentado desde abril del año pasado, y el traspaso que hará el mes que viene a Pannekoucke.

Illa ha viajado este jueves, junto al conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, a la ciudad francesa para abordar con el presidente de la región la futura presidencia de la asociación de cooperación de regiones, en que también son parte Baden-Württemberg (Alemania) y Lombardía (Italia), informa el Govern en un comunicado este jueves.

En declaraciones a los medios durante la visita, Illa ha destacado el vínculo entre las regiones: "Conjuntamente representamos un 10% del PIB europeo y tenemos muchas cosas en común. Necesitamos más que nunca fortalecer el proyecto europeo y los territorios tenemos un papel importante".

Durante su breve viaje Illa también ha visitado el Campus Région du Numérique, un parque tecnológico con empresas, universidades y centros formativos centrado en la digitalización, la ciberseguridad y la robótica.

INCIDENCIA EN EUROPA

El Govern, durante su presidencia de los Cuatro Motores, ha querido centrar su actividad en fortalecer la presencia de las regiones ante Europa, aportando su visión de forma coordinada ante los "principales debates europeos" con posicionamientos comunes en distintos ámbitos.

Así, los Cuatro Motores han impulsado en este tiempo una declaración conjunta de respuesta a la política arancelaria de los Estados Unidos, otra sobre la cohesión y competitividad de estas cuatro regiones, y cuando la UE ha abordado el próximo Marco Financiero Plurianual.

BLOQUES ESTRATÉGICOS

Más allá de las acciones de incidencia política ante las instituciones europeas, durante la presidencia catalana se ha trabajado conjuntamente en ámbitos como la innovación, la descarbonización, la autonomía estratégica y la economía inclusiva entre los socios.

Por ejemplo, se ha profundizado la colaboración en ámbitos como los semiconductores, la investigación en tecnologías avanzadas con un programa piloto de movilidad y en biotecnología y biomanufactura; se ha abordado la transformación de la industria automovilística y se han promovido visitas en el Puerto de Barcelona, el Institut Català d'Investigació Química y la planta Repsol de Tarragona.

También en este periodo se ha creado un grupo de trabajo sobre turismo sostenible, se han reunido los responsables de agricultura de los Cuatro Motores e Illa se reunió el pasado martes con representantes sindicales de las cuatro regiones.