Illa prioriza las listas de dependencia y las plazas residenciales en la atención a la gente mayor

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la vicepresidenta segunda del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Magda Bes, en la recepción con motivo del Día de las Personas Mayores en la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha citado la reducción de los tiempos de espera en las listas de atención a la dependencia y la creación de más plazas residenciales entre las principales prioridades del Govern en atención a la gente mayor.

Lo ha manifestado en su intervención durante la recepción que ha ofrecido en el Palau de la Generalitat con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este jueves, junto al conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, y representantes del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

ENFOQUE ASISTENCIAL

Illa ha recordado la puesta en marcha por parte del Ejecutivo del Pla Cura para reducir los tiempos de espera en dependencia, que se trata de un plan para "pasar de un enfoque administrativo a uno asistencial".

En 2027, el objetivo es reducir de unos 2 años a 2 meses los tiempos de espera de las personas que solicitan ayudas por dependencia: "Nunca es fácil cambiar estas cosas porque hay inercia que cuesta mucho, pero estamos consiguiendo resultados", y ha dicho que se trata no solo de vivir más años, sino con más calidad de vida.

PLAZAS RESIDENCIALES

Sobre plazas residenciales, ha insistido en el anuncio que realizó este miércoles durante el Debate de Política General del Parlament según el cual se alcanzarán las 20.000 plazas residenciales en 2030, mediante la creación de nuevas residencias y más concertación con centros privados.

Otra prioridad es la aprobación de la Ley de la Gente Mayor que, ha señalado, no depende estrictamente del Govern, sino del Parlament, pero tiene interés en que salga adelante lo más pronto posible.

"Para que pueda quedar reflejado en una ley como Catalunya, por decisión de su Parlament, reconoce unos derechos específicos a la gente mayor y qué tratamiento quiere dar a la gente mayor", ha afirmado.

CAMBIOS "SUSTANCIALES"

Illa ha transmitido su agradecimiento a la gente mayor y ha sostenido que una sociedad que no sepa respetar a sus mayores y a su sabiduría acumulada tiene "difícil" saber hacia dónde ir.

Ha dicho que en un mundo como el actual, que ve "un poco loco" y con cambios muy sustanciales, hay que aprender de como la gente mayor ha sabido adaptarse también a los cambios que han afectado a sus generaciones.

MAGDA BES

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Magda Bes, ha agradecido las políticas para la tercera edad que ha impulsado el Govern, y la transformación que quiere impulsar Illa, aunque ha apuntado que los pasos son lentos "porque se había hecho muy poco antes".

Se ha mostrado confiada en que se avanzará más rápido, y ha avisado: "Si de algo no se libra nadie es que, con suerte, se envejece, y se debe tomar el envejecimiento con ganas y con ilusión, que es la mejor medicina que se puede tomar".