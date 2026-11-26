Asegura que un país progresa con "directivos comprometidos con la prosperidad compartida"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que ante los próximos ciclos electorales hay una pregunta trascendental: "¿Democracia o autoritarismo?".

Lo ha dicho este jueves en el acto de apertura del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, junto al presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, quien ha anunciado su relevo tras 30 años al frente de la confederación de directivos.

Illa ha advertido de que la alternativa de futuro pasa "por un mundo regido por el derecho internacional o retroceder a un mundo regido por la codicia y la inhumanidad" y ha defendido los valores fundamentales de la UE para afrontar los retos políticos, sociales y económicos que se avecinan.

El jefe del ejecutivo catalán ha asegurado que un país próspero se basa en "empresas grandes que generan prosperidad, pero sobre todo directivos comprometidos con la prosperidad compartida", y ha defendido la colaboración público-privada para garantizar unos servicios públicos esenciales.

"Debemos cumplir todos", ha dicho, tras hacer extensiva esa colaboración a los retos que suponen los cambios climáticos y demográficos, así como la irrupción de la inteligencia artificial.

EUROPA

Coincidiendo con la 25 edición del Congreso de CEDE, Illa ha repasado este cuarto de siglo de historia de la UE: "Europa tiene toda la capacidad y talento para ser un actor principal, para hacer valer su propio modelo y preservar su economía" para medirse con países como Estados Unidos o China.

"¿Qué necesitamos para ello? Creer en nosotros mismos como hacen ustedes con sus empresas", ha afirmado el presidente de la Generalitat, quien se ha defendido un marco institucional estable para favorecer el acceso a la vivienda, el impulso de las infraestructuras y afrontar los retos de la digitalización y el cambio climático.

Illa ha instado a no olvidar que la UE es una historia de éxito: "Es el proyecto social, económico y político más ambicioso de nuestra historia contemporánea"