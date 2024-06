Illa (PSC) acusa a Feijóo de querer una moción de censura con los que dice "aborrecer"

Javi López cree que las europeas pueden convertirse en una moción de censura sobre Feijóo



BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer hacer una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez con aquellos a los que dice "aborrecer", en referencia a Junts, tras, ha dicho, manifestarse en contra de la Ley de Amnistía.

Lo ha dicho en un acto de campaña del PSC junto a los candidatos 3 y 8 a las europeas, Javi López y Leire Pajín, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, después de que Feijóo haya asegurado que no descarta recurrir a una moción de censura contra el Gobierno si se da el "contexto adecuado".

"Hace ocho días te manifestabas en contra de una medida pensada para mejorar la convivencia en Catalunya y que ha mejorado la convivencia en Catalunya y hoy quieres hacer una moción de censura con aquellos a los que dices aborrecer", ha sostenido.

Asimismo, ve en Feijóo "la concepción de la política por el poder, del poder por el poder, a cualquier precio", y ha criticado que no le importa Europa, sino el poder en España.

Finalmente, respecto a las elecciones europeas, Illa ha apelado a la política útil y entendida como un servicio público y no la "política entendida como conquista del poder al precio que sea y cueste lo que cueste", y tampoco política de confrontación.

NEGOCIACIONES: "SEREMOS HUMILDES"

Por otra parte, el líder del PSC ha vuelto a pedir "discreción, claridad y coherencia" en las negociaciones para la constitución de la Mesa del Parlament y para una investidura, y ha afirmado que los socialistas serán humildes.

"Nos fueron bien las elecciones, pero no lo podemos hacer solos. Por lo tanto, seremos humildes. Humildad, generosidad y paciencia. Paciencia y oficio político, esta es nuestra receta", ha añadido.

Lo ha dicho después de que el candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, haya llamado este lunes a Illa a aplicarse la humildad "para entender que no tiene mayoría para ser presidente".

JAVI LÓPEZ

Por su parte, Javi López también ha cargado contra Feijóo y ha apuntado que el líder del PP creía que las elecciones generales podían ser una moción de censura al Gobierno: "Hoy ya sabemos con quién querría hacer esa moción de censura".

Asimismo, ha sugerido que las elecciones europeas se pueden "acabar convirtiendo en unas elecciones que sean una moción de censura sobre el jefe de la oposición, el señor Feijóo, tal y como están yendo durante las últimas semanas".

En cuanto a la conformación del Govern tras el 12M, López ha propuesto de manera metafórica que Illa llegará a la presidencia de la Generalitat "como cuando llega la primavera después de helar".

"Simplemente llega, porque las estaciones pasan y la primavera llega. Pues así llegará Salvador a la presidencia de las Generalitat. No tengáis ninguna duda, la primavera no se puede evitar", ha concluido.

LEIRE PAJÍN

Leire Pajín ha definido los resultados de las elecciones catalanas como punto de inflexión y ha asegurado que "desde aquel día la remontada es imparable" para el PSOE.

"Si las fuerzas reaccionarias de derecha y extrema derecha tienen más influencia en el Parlamento Europeo, todo eso que hemos conseguido puede volver atrás", ha alertado también Pajín, que ha abogado por una Europa fuerte y capaz de repensar y reformar sus servicios públicos.

JAUME COLLBONI

Finalmente, Jaume Collboni ha atribuido las palabras de Feijóo al "nerviosismo" por saber, a su juicio, que los socialistas pueden ganar en las elecciones europeas.

"Estamos tan igualados que Feijóo no nos decepciona. Vuelve a no decepcionarnos cuando empieza a decir que se tienen que hacer mociones de censura con gente con la cual no se podía hablar porque España se rompía", ha asegurado.