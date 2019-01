Illa (PSC) asegura que en Barcelona priorizarán "pactos de izquierdas y no independentistas"

Publicado 13/01/2019 12:43:41 CET

Recuerda que el proceso de tramitación de los PGE "ofrece un espacio para mejorarlos"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha sostenido que "el PSC, en Barcelona, priorizará pactos de izquierdas y no independentistas", de cara a posibles pactos tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

En una entrevista este domingo en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, también ha hablado sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha recordado que el proceso de su tramitación "ofrece una oportunidad para que todo el que crea que puede mejorarlos, que ponga propuestas sobre la mesa", pero ha defendido que su formación no entendería que no se diese apoyo a las cuentas.

Illa ha subrayado que la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno es positiva para Catalunya y el resto de España y "pone fin a 7 años de políticas de austeridad".

Illa ha añadido que la negociación con los independentistas parte de la vía política que se abrió con el comunicado conjunto tras la reunión el 21 de diciembre entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay cosas que se pueden negociar y cosas que no se pueden negociar", ha apuntado el socialista, que ha asegurado que no renunciarán a nada aunque no se aprueben las cuentas y ha explicado que su formación está siguiendo el debate sobre la aprobación de los PGE entre las fuerzas independentistas.