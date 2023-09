Illa (PSC) critica que Catalunya "tiene una camisa de fuerza que es el Govern Aragonès"

"Tanto que hablan del derecho a decidir, y no deciden nada", reprocha



BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que Catalunya "tiene una camisa de fuerza que es el Govern Aragonès", al que ha acusado de improvisar, de priorizar intereses partidistas y de incapacidad para alcanzar acuerdos y mantenerlos.

"El Govern Aragonès no hace y muchas veces no deja hacer. El país no falla: falla el Govern Aragonès", ha defendido este sábado durante su intervención ante el Consell Nacional del PSC.

También le ha reprochado al Govern externalizar responsabilidades y no tomar decisiones en materia de infraestructuras, y ha ironizado: "Tanto que hablan del derecho a decidir, y no deciden nada".

Ha elogiado la apuesta del Gobierno de Sánchez por la convivencia y por una "política del respeto en Catalunya", y ha añadido que desde el PSC defienden una evolución coherente de estas políticas dentro del marco de la Constitución.

PIDE A LA "POLÍTICA CATALANA UN POCO DE OFICIO POLÍTICO"

Le ha pedido a la "política catalana un poco de oficio político" y ha contrastado la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos con la incapacidad que, según él, tiene el Ejecutivo de Aragonès para hacerlo.

"Veremos con los acuerdos con los que llegó con nosotros en 2023. La responsabilidad de ejecutar el Presupuesto de 2023 no es de los socialistas, es del señor Aragonès", ha añadido sobre las cuentas catalanas, y ha recordado que el PSC las facilitó por responsabilidad.

RECHAZA "SIMPLIFICACIONES INFANTILIZADORAS DE LA REALIDAD"

Ha asegurado que la ciudadanía no quiere dirigentes políticos que propongan utopías a 50 años vista, sino líderes que tomen decisiones racionales, prudentes y de forma clara, lejos de "simplificaciones infantilizadoras de la realidad".

Para él, el Debate de Política General (DPG) celebrado esta semana en el Parlament ha demostrado que "no falla el país, sino que falla el Govern Aragonès".

QUIERE "ENCABEZAR" UN CAMBIO EN CATALUNYA

Ante este diagnóstico, el primer secretario del PSC ha afirmado que Catalunya no está bien orientada y necesita un cambio, y ha reiterado su voluntad de "encabezar" este cambio.

Ha explicado que el Consell Nacional de este sábado aprobará celebrar el próximo Congreso Ordinario en marzo, que será "el momento adecuado para hacer un ejercicio de pensamiento, reflexión y fijar una orientación hacia dónde debe ir Catalunya".