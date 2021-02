Illa (PSC) defiende que deben presidir el Parlament para evitar "espectáculos y frivolidades"

Reitera que tiene "la legitimidad y la obligación moral" de presentarse a la investidura

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que su partido debe presidir el Parlament y no los independentistas, y ha pedido una Mesa representativa que no lleve a la Cámara a "espectáculos y frivolidades".

"No sé qué quieren hacer con la Presidencia del Parlament. Debe ser un órgano representativo de la Cámara, debe estar presidido por quién ha ganado las elecciones y debe organizar los debates y respetar el estado de derecho", ha sostenido en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press después de que la CUP se haya ofrecido para presidir la Cámara.

Tras reiterar que se presentará a la investidura, ha explicado que la propuesta del PSC pasa por que Eva Granados presida el Parlament y se garantice "una Mesa proporcional, equitativa y representativa, que se centre en organizar debates con diálogo y convivencia".

"Aquí hay gente que vive en otro mundo", ha lamentado Illa, que ha admitido que no le gustan las propuestas que se están lanzando para presidir la institución catalana, como que la Presidencia se la quede Junts o la CUP.

Según él, tiene "la legitimidad y la obligación moral" de presentarse a la investidura tras haber ganado las elecciones en votos, y ha insistido en defender un acuerdo del PSC con los comuns al frente de la Generalitat como el que, a su juicio, funciona en el Gobierno central.

El candidato socialista ha explicado que los comuns apuestan por un tripartito en los contactos que han mantenido hasta ahora, lo que ERC rechaza, y también ha reiterado que él no está por configurar un Govern que tenga como objetivo la independencia, negando que esto signifique que vete a los republicanos, Junts y la CUP.

MENSAJES CON ARAGONÈS

Según Illa, con el candidato de ERC, Pere Aragonès, se han intercambiado mensajes en los que le ha expuesto su apuesta de configurar "un gobierno de izquierdas y de cambio, que no repita caminos que no han funcionado".

"Ya teníamos un Govern de Junts y ERC, con el apoyo de la CUP, y no funcionó. Reiteradamente no funcionó. Tuvimos un proceso de investidura de casi un año. Quim Torra dijo que el Govern estaba agotado. Hemos vivido desencuentros públicos. Volver a repetir esto no tiene sentido", ha advertido Illa, que ha explicado que ha hablado con todas las formaciones, salvo con Vox.

Tras no asistir el PSC a la reunión en la que ERC, Junts, CUP y los comuns exploraron una estrategia que sirva para frenar a Vox en el Parlament, Illa ha recordado que ya presentaron su propuesta propuesta para aislar a dicha formación, y ha apuntado: "Tienen 11 diputados porque les han votado los catalanes. No hay que combatir esto con pedradas y sí con inteligencia política".

SOBRE EL REY

Después de que el Rey emérito hiciera una segunda regularización fiscal, Illa considera que "debe cumplir con sus obligaciones fiscales, y los técnicos pertinentes de Hacienda deben ver si esta regularización es suficiente".

"Se debe seguir con las investigaciones que hay en curso, porque el Rey no está por encima de la ley y debe cumplir con sus obligaciones con Hacienda", ha apuntado.

A su juicio, el Rey emérito tuvo uno comportamiento a la altura de lo que se esperaba de él para hacer fracasar el golpe de Estado del 23F, pero ahora ha tenido otros que no responden "a la ejemplaridad que se espera de una persona como él".

"ESCANDALOSO"

Sobre los altercados provocados durante las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, ha mostrado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en especial a los Mossos d'Esquadra: "Me pareció escandaloso que, durante cinco días, hubiera silencio por parte de los responsables políticos a la hora de apoyar a los que garantizan la convivencia".

Al preguntársele si debe revisarse el modelo policial en Catalunya, cree que esta petición se ha utilizado como argumento para "no apoyar al cuerpo de los Mossos", y cree que los que han gobernado hasta ahora ya podrían haberlo hecho.

RESTRICCIONES

También ha apoyado las nuevas limitaciones aprobadas por la Generalitat derivadas de la pandemia del coronavirus, evitando así cualquier confrontación con la consellera de Salud, Alba Vergés, a quien sí ha pedido "un mensaje único y claro".

En relación a las declaraciones de la actriz Victoria Abril en contra de las vacunas, ha asegurado que la admira como actriz pero considera sus palabras "muy decepcionantes" porque --ha añadido-- las vacunas son eficaces y seguras, y han seguido unos protocolos y un proceso de validación muy exigente en Europa.