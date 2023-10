Illa (PSC) defiende la mesa del diálogo y se abre a fórmulas que "ayuden a generar confianzas"

Avisa sobre la negociación de investidura: "No pasarán cosas que el PSC no vea"

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido que la mesa del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno ha dado frutos esta legislatura y se ha abierto a incorporar fórmulas que "ayuden a generar confianzas" entre interlocutores.

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidiera retomar la mesa del diálogo, y de que Junts reclamara incorporar un mediador a la negociación.

Sin embargo, ha advertido de que en Catalunya aún hay que abrir un "diálogo entre catalanes", tal y como también se pactó en el último acuerdo de investidura del ahora presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.

Además, Illa ha valorado positivamente la reunión que mantuvo este miércoles en Ferraz con Sánchez, de la que sale "contento y esperanzado".

"Intentaremos ayudar a que las cosas vayan bien, es nuestro propósito", ha dicho el líder del PSC, cuyo partido ganó las elecciones generales en Catalunya con 19 diputados.

AMNISTÍA

Illa ha rechazado pronunciarse sobre si cree que la amnistía es o no constitucional, y ha defendido continuar con políticas que, como los indultos, que han dado "buenos resultados" en Catalunya, dentro de la Constitución y con coherencia, en sus palabras.

"No debo decir más si quiero contribuir a que las cosas vayan bien", ha añadido Illa.

Sin embargo, ha advertido de que "no pasarán cosas que el PSC no vea" y ha pedido discreción en las negociaciones.

GOVERN Y RODALIES

Tras el Debate de Política General, el líder de la oposición en Catalunya ha lamentado que el Govern quiera ir "solo" y ha criticado que ERC votara en contra de resoluciones que recogían acuerdos cerrados con los socialistas en los Presupuestos de 2023, como la Ronda Nord o la modernización del Aeropuerto de Barcelona.

Illa ha asegurado que "de momento" no se plantea una moción de censura contra el Govern, y sobre el traspaso de Rodalies ha dicho que no es contrario a ello, pero que está por ver si eso aseguraría que no hubiera incidencias.

"En Rodalies lo que se tiene que hacer es generar una dinámica de colaboración", ha dicho.