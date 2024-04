Illa (PSC) lamenta que Aragonès se preste a un "intento del PP de poner al Senado en campaña"

Asegura que Catalunya "tendrá una financiación justa" si él preside la Generalitat

El líder y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha lamentado este lunes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se haya perestado a un "intento del PP de poner al Senado en campaña en Catalunya" al participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el PP para hablar sobre la proposición de ley de amnistía.

"Nadie entiende la presencia del señor Aragonès en el Senado, ni desde un punto de vista temático ni por el resultado que tendrá esto, que es cero", ha expresado en declaraciones a periodistas antes reunirse con el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, donde ha señalado que el objetivo del PP era 'trolear' a Catalunya y al propio Aragonès.

Preguntado por las palabras de Aragonès, que ha augurado que el referéndum dejará de ser inconstitucional e imposible como la amnistía, Illa ha reiterado su oposición al referéndum y ha dicho que "todo lo que sea divisivo para la sociedad catalana" no contará ni con su apoyo ni con el de su espacio político.

Illa ha afirmado que la amnistía "está descontada en Catalunya porque normaliza institucionalmente lo que ya estaba normalizado en la calle" y ha sostenido que da continuidad a medidas anteriores como los indultos o la actualización del Código Penal para --literalmente-- pasar página de una etapa muy desafortunada para Catalunya y para el resto de España.

"La amnistía es diferente en el sentido de que ayuda a cerrar heridas, que es la expresión de una democracia fuerte y sólida", ha añadido el primer secretario de los socialistas catalanes.

FINANCIACIÓN DE CATALUNYA

Preguntado por las declaraciones de la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, que en una entrevista de 'El Punt Avui' ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá continuidad si no aborda la financiación de Catalunya que reclama ERC, Illa ha afirmado: "La credibilidad de quien habla en nombre de formaciones políticas que durante 10 años han tenido responsabilidades en las finanzas de Catalunya y no han conseguido ningún acuerdo pues es muy baja".

"Si yo soy presidente de la Generalitat de Catalunya resolveré la financiación de Catalunya, Catalunya tendrá una financiación justa y no hablaré tanto y trabajaré más", ha concluido.

POSIBLES PACTOS POSTELECTORALES

En cuanto a las elecciones catalanas y los posibles pactos postelectorales, Illa ha reiterado que quiere un gobierno estable y ha apelado a una mayoría amplia, aunque ha apuntado: "Creo que he acreditado mi capacidad de llegar a acuerdos, no me he cerrado a llegar a acuerdos con nadie, excepto con aquellos que abanderan el discurso del odio".

"Me gustaría que todo el mundo fuera claro y meridiano respecto a las dos formaciones, Vox y (Sílvia) Orriols, que abanderan discursos del odio", ha señalado.

Así, ha destacado que respecto a las demás formaciones, el PSC prioriza "políticas de izquierdas".