Illa y Puente anunciarán el lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente (i) y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciarán el próximo lunes la constitución de la empresa mixta de Rodalies, llamada Rodalies de Catalunya SME, SA, han confirmado fuentes de Govern a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', Illa y Puente oficializarán el acuerdo en un acto en el Palau de la Generalitat que constituirá formalmente la sociedad mercantil, en la que, según este medio, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, será su presidenta.

El citado medio apunta a que, de las nueve personas que conformarán el consejo de administración de la empresa, la Generalitat designará a cinco miembros mientras que Renfe lo hará con los otros cuatro.