Illa reclama a Fernández (PP) coraje para defender la financiación: "Puede encontrar aliados"

El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de Política Gener - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este miércoles al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, coraje para defender ante los suyos el nuevo modelo de financiación: "Puede encontrar aliados en Valencia, Murcia e incluso en Andalucía para defender esto".

En la segunda sesión del Debate de Política General en la Cámara catalana, ha argumentado que la nueva financiación es necesaria para mejorar sectores como la educación y la sanidad, y que si sale adelante también será posible hacerlo en comunidades gobernadas por el PP.

"Usted, que ha tenido en el ámbito de su partido el coraje de enfrentarse a quién lo quería defenestrar, que no es ni más ni menos que Feijóo, este coraje que tuvo, ¿por qué no lo tiene para defender la financiación de Catalunya?", ha preguntado.

Illa, que ha admitido que discrepa de la posición de otros presidentes de comunidades gobernadas por los socialistas sobre la financiación, ha reivindicado que como presidente de la Generalitat ejerce la influencia que debe ejercer en los espacios políticos que le tocan en favor de Catalunya.

Además de emplazar a Fernández a concretar qué financiación propondría, ha criticado que Feijóo atribuyera la situación de Catalunya a una mala gestión cuando, a su juicio, hay ejemplos de "mala gestión" en comunidades gobernada por el PP, que he evitado concretar.

CATALÁN

Ante la última visita de Feijóo a Catalunya, ha emplazado de nuevo al líder del PP catalán a que le pida que desbloqueen la oficialidad del catalán en la UE porque "20 millones de ciudadanos españoles, entre ellos los catalanes, tienen derecho a que en Europa se pueda hablar catalán".

"Si no tiene ninguna consecuencia práctica y no es ningún drama (que se hable catalán en las Cortes), ¿por qué no pide, por favor, al señor Feijóo y a la señora (Dolors) Montserrat que cojan el teléfono para decir que no tienen ningún inconveniente en que esto pase?", ha preguntado.

VIVIENDA

También ha reprochado que Fernández achaque la crisis de la vivienda a los gobiernos socialistas de los últimos años cuando, en su opinión, esto se originó "con la gran recesión de 2008, producto de políticas neoliberales" y con el rescate financiero que tuvo lugar, años en los que gobernaba el PP con Mariano Rajoy.

"Hemos hecho más que nadie, aquí en Catalunya en 2 años", ha reivindicado Illa, que ha contrapuesto las políticas de los socialistas en esta cuestión con la actitud mostrada por los populares.

En materia de cambio climático, el presidente catalán ha pedido a Fernández no bromear con estas cuestiones porque "esto lleva a que se desmantelen estructuras de protección" y ha advertido al PP del riesgo de ser devorados por partidos autoritarios si no marcan líneas rojas.