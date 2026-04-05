Illa recuerda a Josep Piera como un escritor que "enriqueció nuestra lengua": "La defendió con el máximo compromiso"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un pleno del Parlament. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha despedido al poeta, narrador, ensayista y traductor valenciano Josep Fiera, fallecido este domingo a los 78 años, destacándole como "un gran escritor que enriqueció nuestra lengua".

En redes sociales, Illa ha recordado al Premio de Honor de las Letras Catalanas 2023 como "un gran escritor que enriqueció nuestra lengua y que la defendió con el máximo compromiso". Y, tras compartir uno de sus versos, ha trasladado su sentido pésame a la familia y amigos del autor.

Josep Piera i Rubió, nacido en Beniopa el 30 de mayo de 1947, fue un poeta y escritor español en idioma valenciano. Desarrolló una sólida trayectoria literaria que abarca la poesía, la narrativa y el ensayo, con una obra marcada por la sensibilidad, el compromiso con la lengua y la identidad valenciana, así como una profunda conexión con el paisaje mediterráneo.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos que avalan su aportación a las letras, convirtiéndose en un referente imprescindible de la literatura en valenciano.