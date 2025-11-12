Illa reivindica la cultura y la ciencia como progreso e identidad ante los que pretenden eliminarlas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, junto a los representantes de las academias del Consell Interacadèmic de Catalunya (CIAC), en el acto de inauguración de la Semana de las Academias - EUROPA PRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado que Catalunya es "un país con la cultura y la ciencia como motores de progreso, de convivencia y de identidad frente a los que pretenden relegarlas o eliminarlas".

Lo ha dicho durante el acto de inauguración de la Semana de las Academias en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, junto al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el vicepresidente del Consell Interacadèmic de Catalunya (CIAC) y presidente honorario de la Real Academia de Medicina de Catalunya, Josep Antoni Bombí.

Illa ha afirmado que las academias y su tarea generan prosperidad, y ha abogado por trabajar para que el ejemplo que dan se transmita a los jóvenes para despertar "sus ansias de conocimiento e impulso de implicarse en la mejora del país.

Ha alertado de que en el momento histórico actual hay países que cometen el grave error, a su juicio, de atacar a las instituciones científicas y culturales: "Son los mismos que ponen en duda la evidencia científica, fomentan el negacionismo y atacan a la verdad".

Ante ello, ha dicho que Catalunya dice 'sí' a la ciencia, 'sí' a la cultura, y 'sí' a las academias, y ha añadido que el conocimiento y la ciencia salvó y "proporcionó la vacuna, y por lo tanto, la esperanza" durante la pandemia de Covid-19, y que está presente también en el día a día de los ciudadanos.

SEMANA DE LAS ACADEMIAS

Este año y por vez primera, el Departamento de Justicia ha impulsado, junto al CIAC, un programa de actividades por la Semana de las Academias para "poner en diálogo" distintas disciplinas: derecho, medicina, ciencia, artes, humanidades y economía, entre otras.

Están llamadas a la participación las 12 academias que tiene Catalunya en su consejo: Real Academia de Buenas Letras, Medicina, Ciencias y Artes, Bellas Artes de Sant Jordi, Jurisprudencia y Legislación, Institut d'Estudis Catalans (IEC), Real Academia Europea de Doctores, Ciencias Económicas y Financieras, Farmacia, Ciencias Veterinarias, Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, e Institut d'Estudis Aranesi.

RAMON ESPADALER

El conseller Espadaler ha dicho que las academias tienen actualmente mucho sentido, como lo han tenido a lo largo de la historia, y ha reivindicado su papel para aportar razón, conocimiento y "una mirada humanista ante los vertiginosos retos" de la sociedad actual.

Ha defendido reorganizar su papel para "servir mejor al país y ser más útiles a la cultura" de Catalunya, cada una desde su campo de conocimiento, pero con el denominador común, ha dicho, de tener una mirada de rigor científico, humanismo y catalanidad.

"Tiene mucho sentido cultivar las ciencias y las artes, como lo hacéis las academias a día de hoy. Tiene mucho sentido abrirse a la sociedad, como lo estamos haciendo en esta semana. Y sí, tiene mucho sentido aportar luz y conocimiento desde el humanismo en un mundo vertiginosamente en transformación", ha zanjado.

JOSEP ANTONI BOMBÍ

El vicepresidente del CIAC, Josep Antoni Bombí, ha agradecido el encuentro en la Generalitat, que ha confiado en que signifique un "cambio en la visión" del Govern y de Catalunya a lo que representan las academias.

Ha recordado que son instituciones que aparecieron en Europa a principios del siglo XVII con el objetivo de adquirir conocimientos y transmitirlos a la sociedad, una curiosidad intelectual que, según él, fue muy precoz y muy relevante en Catalunya: "No hay ningún territorio de España que tenga tantas academias y tan antiguas como Catalunya".

Ha abogado por reforzar el reconocimiento, las estructuras y el funcionamiento de las academias, además de rejuvenecerlas; y ha reclamado los medios económicos, materiales y organizativos necesarios al Govern.

"Habría que modificar notablemente el modelo y el carácter de la financiación que actualmente recibimos de la Generalitat", y ha pedido sea en forma de subvenciones directas, a lo que Illa ha respondido que han tomado nota de estas demandas y que intentarán corresponder en los próximos meses.