Illa reivindica a León XIV como voz que "sintoniza con las preocupaciones" de los catalanes

El president de la Generalitat, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la figura del Papa León XIV y ha asegurado que es "una voz que sintoniza con las preocupaciones de la sociedad catalana", antes de la llegada del Pontífice a Barcelona este martes en el marco de su visita a España.

En declaraciones a 'El Periódico' recogidas por Europa Press este domingo el presidente ha celebrado este viaje: "Es una visita muy importante para Catalunya que nos permitirá mostrarnos tal y como somos", ha asegurado.

"Aquí cada uno tiene su fe y reza al Dios que quiere, pero es innegable que el Papa León XIV tiene un impacto más allá del ámbito católico con los mensajes que está lanzando, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial o su planteamiento a favor de una paz desarmada y desarmante", ha añadido.

Además, ha explicado que en la reunión que prevé mantener con el Papa tiene intención de explicarle cuál es la situación en Catalunya y trasladarle su "preocupación por tener sociedades cohesionadas y por un mundo con organismos multilaterales", en el que las diferencias entre países puedan resolverse con argumentos, discusión y diálogo.

El Pontífice llegará este martes a Catalunya, donde será recibido por Illa en el Aeropuerto de Barcelona y el presidente también asistirá a la Vigilia de Oración en el Estadi Olímpic Lluís Companys, acompañará al Papa a su visita al Centro Penitenciario Brians 1, a la Abadía de Montserrat y a la Iglesia de Sant Agustí de Barcelona, además de al acto principal: la misa de inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família.