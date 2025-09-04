Illa reivindica más cultura y valores que nunca "en estos tiempos que corren"

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado más cultura que nunca que, en sus palabras, significa más valores, reflexión y defensa de lo que ha significado Europa "en estos tiempos que corren", informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho este jueves en el acto inaugural de la exposición 'Antoni Clavé con mayúsculas', en el Palau Martorell de Barcelona, en el que ha estado acompañado por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Illa ha defendido que las instituciones públicas se toman muy seriamente la cultura, dice textualmente, pero que se sienten "muy bien acompañados cuando desde la iniciativa privada se hacen cosas" como las que hacen en el Palau Martorell.

"Es un enriquecimiento para el conjunto del país que hagáis esta labor" y ha felicitado a los promotores del Palau Martorell, así como a los comisarios de la exposición, Josep Fèlix Bentz y Aude Hendgen.

El presidente ha vuelto a reivindicar más cultura que nunca y ha recordado un proyecto que se puso en marcha este miércoles en Tarragona: "Un consorcio para poner en valor el patrimonio que tenemos, que es muy importante y no estaba suficientemente cuidado".