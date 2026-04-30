Illa replica a Tarradas (Vox) tras amenazar a Driouech (ERC) que nadie será expulsado de Catalunya

Archivo - El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicado al diputado de de Vox Alberto Tarradas que, en el pleno de este jueves, ha amenazado con deportar a la diputada de ERC Najat Driouech: "No aceptaremos amenazas. En Catalunya, no", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Aquí tenéis un ejemplo indecente del discurso de odio de Vox. Ninguna persona será expulsada de este país. Nadie perderá sus derechos. No aceptaremos amenazas. En Catalunya, no. Defendemos la convivencia, la dignidad y la igualdad de derechos con firmeza y sin miedo", ha dicho el presidente en referencia a las palabras de Tarradas.

Tarradas ha hecho una amenaza velada cuando se debatía sobre los cánticos racistas en el partido de fútbol amistoso España-Egipto, tras defender el cántico 'Musulmán el que no bote'.

"Todo el grupo parlamentario de Vox bota, y tanto que bota. ¿Qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad y de la alegría de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha dicho.

ERC ha expresado una queja al presidente del Parlament, Josep Rull, que ha pedido desde la Mesa a la Comisión del Estatuto del Diputado que investigue a Tarradas per este "señalamiento".