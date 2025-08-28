Illa se reúne con Carbonell para conocer los proyectos estratégicos del Puerto de Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita al Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves por la mañana con el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, para conocer de primera mano los proyectos estratégicos de la infraestructura.

Según ha informado el Puerto en un comunicado, en la reunión también han participado el director general, Àlex Garcia, y la directora de Relaciones Institucionales, Ingrid Boqué.

Los directivos han informado a Illa de las inversiones privadas que se están implementando en el Puerto, como la nueva terminal de vehículos de NYK, la ampliación del centro logístico de Lidl o las obras relacionadas con los nuevos combustibles de cero emisiones.