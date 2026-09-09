Illa se reúne con Ferran López y Sílvia Catà, al frente del relevo en la cúpula de Mossos

El presidente Salvador Illa, junto a la consellera Núria Parlon, Ferran López y Sílvia Catà, al frente de Mossos - GOVERN

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles con el nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, y la nueva comisaria jefe del cuerpo, Sílvia Catà, ha informado el Govern en un comunicado.

La reunión, a la que ha asistido también la consellera de Interior, Núria Parlon, ha tenido lugar tras conocerse la dimisión de Josep lluís Trapero, hasta ahora al frente del cuerpo policial y que ha sido sustituido por López, mientras que Catà releva a Miquel Esquius, que se jubila.

Parlon ha agradecido a Trapero la tarea llevada a cabo durante estos dos años al frente de la policía así como su "vocación de servicio público"