Illa se reúne con sindicatos y patronales para explicar el nuevo modelo de financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Miquel Sàmper, se reúnen en el Palau de la Generalitat con CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Cámara de Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con representantes de los sindicatos CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya, y con Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Cámara de Barcelona, FemCAT, el Cercle d'Economia y el Col·legi d'Economistes para explicar el acuerdo con el Gobierno para el nuevo modelo de financiación autonómica.
Han asistido el secretario general de Foment, David Tornos; el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el secretario general de Cecot, Oriol Alba; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de FemCAT, Oriol Guixà; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia Milà, y el decano del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travy.
Por parte de las organizaciones sindicales han asistido la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y además del presidente, han participado de la reunión los consellers de Presidencia, Economía y Finanzas y Empresa y Trabajo, Albert Dalmau, Alícia Romero y Miquel Sàmper.
El encuentro se produce después de que el Gobierno haya explicado este viernes los detalles del acuerdo con el Govern y ERC, que si se valida en el Congreso de los Diputados permitirá a Catalunya contar con 4.700 millones de euros adicionales en su financiación y respetará la ordinalidad, por lo que será la tercera comunidad en aportar y la tercera en recibir.
Esta misma tarde, antes de este encuentro con patronales y sindicatos, los consellers de Presidencia y de Economía y Finanzas, Albert Dalmau y Alícia Romero, se han reunido con los representantes en el Parlament de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP para trasladarles también los detalles de la propuesta acordada.