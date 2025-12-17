Illa y Rull encabezan un minuto de silencio ante el Parlament por tres feminicidios en Catalunya

Minuto de silencio ante el Parlament por los últimos feminicidios.
miércoles, 17 diciembre 2025 15:06
BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, miembros del Govern, de la Mesa de la Cámara y diputados han guardado un minuto de silencio este miércoles ante el edificio del Parlament de condena y en recuerdo a las víctimas de 3 feminicidios en Catalunya.

Al minuto de silencio han acudido representantes de todas las formaciones políticas de la Cámara (PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns y CUP), y al inicio del pleno, el martes, Rull transmitió la condena por estos asesinatos y reiteró el compromiso del Parlament en la erradicación de "cualquier forma de violencia machista".

Desde el último pleno, se han confirmado como asesinatos machistas los producidos el 18 de noviembre y el 9 de diciembre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el del 8 de diciembre en Riudecanyes (Tarragona); con lo que este año se han producido 10 asesinatos machistas en Catalunya.

