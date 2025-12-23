Illa sitúa la aplicación total de la amnistía como objetivo en 2026 pero no variará su hoja de ruta

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado este martes la aplicación total de la Ley de Amnistía como uno de los grandes objetivos de 2026, con el objetivo de que sea efectiva para todos los afectados, pero esto no hará cambiar su hoja de ruta al frente del Govern.

"Supondrá la normalización completa de Catalunya cuando sea efectiva la amnistía. Le doy una importancia política del máximo nivel para Catalunya y el conjunto de España", ha subrayado en rueda de prensa para hacer balance de la acción del Govern en este 2025.

Para Illa, que la amnistía sea efectiva para todo el mundo será positivo porque, a su juicio, permitirá "resolver situaciones personales" que ha asegurado que le disgustan y que le hacen sufrir, ha dicho textualmente.

Además, ha explicado que todos los afectados pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos: "El señor Junqueras presentándose y el señor Puigdemont pudiendo volver a residir, si lo desea, como creo que es el caso, en Catalunya. Yo creo que esto será bueno".

Sin querer pronunciarse sobre el papel de oposición que juega Junts en el Parlament y en el Congreso, desconoce qué consecuencias conllevará la aplicación efectiva de la amnistía pero sí ha dejado claro que no hará cambiar su hoja de ruta.

"NO ME MOVERÉ"

"Tengo unos acuerdos de investidura con ERC y Comuns y me comprometen toda una legislatura. Y no me moveré de aquí. Esto no significa que pueda tener líneas de diálogo con otras formaciones y llegar a acuerdos, pero nada que me ponga en contradicciones", ha advertido.

También ha precisado que ni los republicanos ni los Comuns le han pedido entrar en el Govern ni él se lo ha ofrecido, y aunque ha añadido que son formaciones exigentes y que han entendido el papel que juegan.