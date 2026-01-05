Illa sostiene que 2025 "ha sido un buen año" en empleo y que sus políticas funcionan

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostenido que 2025 "ha sido un buen año" en materia de empleo en Catalunya, porque hay más personas trabajando y menos paro, lo que prueba, a su juicio, que las políticas que impulsa el Govern que preside funcionan.

En un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press ha augurado que 2026 será mejor: "Los datos demuestran que las políticas de este Govern funcionan y que estamos generando prosperidad compartida. El 2026 será aún mejor".

Respecto a diciembre de 2024, el año 2025 ha cerrado en Catalunya con 3.874.736 personas afiliadas a la Seguridad Social (83.912 más, un 2,21% superior), y con 323.236 personas en paro (11.959 menos, un descenso del 3,6%).