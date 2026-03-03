Illa tilda de "coacción" las declaraciones de Trump y reafirma su compromiso con la industria catalana

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado su compromismo con la industria catalana tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha amenazado con suspender el comercio con España: "No somos amigos de recibir ninguna coacción de nadie. Tenemos las ideas claras, respetamos a todo el mundo y sabemos cómo defender los intereses de Catalunya".

Así lo ha dicho durante el acto de recepción oficial, en el Palau de la Generalitat, a los organizadores y participantes del Mobile World Congress (MWC), que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, con asistencia del CEO de GSMA, Vivek Badrinath, y su director general, John Hoffman, entre otras autoridades.

Illa ha vuelto a llamar a la desescalada, al respeto al derecho internacional, a la mesa de negociación y a resolver las cosas de acuerdo al derecho internacional, y ha destacado que los ataques a Irán "no ha distorsionado" la celebración del MWC, pero que le genera preocupación y angustia.

El presidente catalán ha asegurado que el MWC es un "magnífico ejemplo" de cooperación y colaboración entre administraciones públicas, y también entre administraciones y empresas privadas, y ha reafirmado el compromiso del Govern con el congreso.

"La tecnología presenta algunos riesgos, pero mayoritariamente presenta oportunidades para el avance de la sociedad", ha apuntado Illa, que ha señalado que la clave es la gobernanza y la ética.

Por su parte, Hoffman ha afirmado que están "orgullosos" de estar en Barcelona, Catalunya y España, y ha afirmado que no se trata de ver el futuro, sino de crearlo, así como ha llamado a celebrar otros 20 años de MWC juntos.