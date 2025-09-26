Illa, a Turull (Junts) sobre las subvenciones en Andalucía: "Algunos están anclados en el pasado"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras un acto en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras un acto en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)- EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Actualizado: viernes, 26 septiembre 2025 13:56

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, en las que criticaba a la Junta de Andalucía por promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios con el dinero de los catalanes: "Algunos están anclados en el pasado", ha valorado Illa.

En una breve atención a los medios tras un acto en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) este viernes, ha dicho que el Govern que él encabeza está "mirando hacia el futuro", y que es en lo que seguirá estando.

Finalmente, preguntado por la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de optar a la reelección en 2027, ha dicho: "Estoy muy feliz de que el presidente haya dicho que va a agotar la legislatura, uno. Dos, que va a volverse a presentar. Y yo añado, tres, va a volver a ganar, o sea que esto es muy buena noticia".

