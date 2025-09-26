Illa, a Turull (Junts) sobre las subvenciones en Andalucía: "Algunos están anclados en el pasado"

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, en las que criticaba a la Junta de Andalucía por promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios con el dinero de los catalanes: "Algunos están anclados en el pasado", ha valorado Illa.

En una breve atención a los medios tras un acto en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) este viernes, ha dicho que el Govern que él encabeza está "mirando hacia el futuro", y que es en lo que seguirá estando.

Finalmente, preguntado por la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de optar a la reelección en 2027, ha dicho: "Estoy muy feliz de que el presidente haya dicho que va a agotar la legislatura, uno. Dos, que va a volverse a presentar. Y yo añado, tres, va a volver a ganar, o sea que esto es muy buena noticia".