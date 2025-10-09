Illa ve el acuerdo Israel-Hamás como una "oportunidad para la paz" y pide que esta sea justa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el acuerdo de alto al fuego y de primera fase para el fin de la guerra en Gaza entre el Gobierno de Israel y Hamás es una "oportunidad para la paz", y ha pedido a la comunidad internacional que vele para que esta paz sea justa para todos los actores del conflicto.

"Atento a las noticias que llegan desde Gaza con esperanza. Se abre una oportunidad para la paz, que la comunidad internacional debe velar por que sea justa para todos y permita una solución real de futuro en convivencia entre Israel y Palestina", ha dicho este jueves en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha añadido que Catalunya reclama el acceso "inmediato" de ayuda humanitaria a la zona y ha reiterado el ofrecimiento a cooperar para la asistencia y reconstrucción de Gaza.