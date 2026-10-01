Illa ve en el cambio climático, la demografía y la tecnología los 3 ejes de cambio del mundo

El president de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado este jueves el cambio climático, la demografía y el envejecimiento y la tecnología como los 3 ejes de cambio del mundo y ha abogado por una Europa más integrada para hacer frente a los retos en defensa y seguridad.

Lo ha dicho en la presentación de la última jornada de la 4 edición de 'BCN! Desperta' de Crónica Global, Metrópoli y El Español en la Casa Seat de Barcelona, donde ha defendido políticas de adaptación y cambio en las infraestructuras a causa del cambio climático: "Algunos todavía lo alejan, pero que está aquí".

Sobre la demografía, Illa ha explicado que las previsiones apuntan a que para 2100 el 40% de la población mundial estará en África, por lo que si en el continente hay altos niveles de pobreza, sus habitantes emigrarán pese a que "podemos poner los muros que queramos".

Respecto al envejecimiento, ha defendido su plan para crear 20.000 nuevas plazas residenciales y los cambios en políticas sociales y de bienestar en salud ante este fenómeno.

En cuanto a la tecnología, ha cargado contra los principales responsables de empresas tecnológicas que según cree han intentado instrumentalizar instituciones públicas en los EE.UU. para no regular la inteligencia artificial y que, en la actualidad, han pedido su regulación: "¿Qué credibilidad merece esta gente?".

EUROPA

Ha llamado a fortalecer Europa con una mayor integración de los países y ha sostenido que la defensa y la seguridad no es un problema de recursos sino de organizarlos "bien".

Ha pedido también un enfoque europeo con la tecnología y ha puesto de ejemplo las innovaciones del Barcelona Supercomputing Centre (BSC).

Ha afeado al PP que este martes tumbara en el Senado el Tratado de Amistad con Francia y ha calificada de "equivocada" la decisión.