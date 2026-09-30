Illa ve exageradas las críticas de Junts y les pide apoyar financiación y decretos de vivienda

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que las críticas de Junts a su Govern son exageradas, y les ha emplazado a sumarse al acuerdo de educación, al Pacte Nacional per la Llengua, a defender el nuevo modelo de financiación y a votar a favor de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central.

Así se ha pronunciado en respuesta a la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha anunciado que presentarán una propuesta de resolución de reprobación a Illa en el marco del Debate de Política General en el pleno del Parlament.

El presidente le ha respondido "ni todo va bien cuando uno gobierna, ni todo es un desastre cuando uno no gobierna", y ha añadido que esta es una fórmula desfasada en política.

"Ha dibujado un panorama de Catalunya que creo sinceramente que no se corresponde con la realidad. Y lo ha hecho con unos términos, creo, un punto exagerados, incluso para usted y para su grupo", ha sostenido Illa.

Ha añadido que no sabe cómo tomarse estas críticas por parte de un grupo que "pidió una cuestión de confianza a un presidente de un Govern del que formaban parte", en alusión a su predecesor Pere Aragonès.

LA CONTRIBUCIÓN A LA AMNISTÍA

También le ha pedido a Junts que reconozca que los socialistas también han contribuido a la aprobación de la Ley de Amnistía, para que "los diputados de esta cámara, que no pueden hacer uso de sus derechos, puedan hacerlo bien pronto", ha señalado en alusión al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Illa ha emplazado a Junts a hacer "sus aportaciones en materia de financiación autonómica", y ha agradecido que apoyen, si así lo hacen finalmente el viernes, a los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso.

El presidente de la Generalitat ha zanjado su discurso haciendo una petición explícita a Sales: "La única petición que le hago, que es muy sincera: no hable mal de Catalunya. No es ningún favor, ni a usted, ni a su grupo, ni al país".