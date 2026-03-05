Illa ve "imprescindible" tener Presupuestos para impulsar la educación superior catalana

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la recepción a los deportistas catalanes de los JJ.OO. de invierno 2026, a 3 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los deportistas catalanes han tenido una actuación histórica - David Zorrakino - Europa Press

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que es "imprescindible" tener Presupuestos aprobados para 2026 para impulsar la educación superior catalana.

Así se ha pronunciado este jueves tras una reunión a puerta cerrada con los rectores de universidades catalanas, junto con la consellera de Universidades e Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat.

"En un mundo cada vez más cambiante, el conocimiento y la educación superior son grandes palancas para impulsar la competitividad económica, la transformación productiva y el bienestar social", ha destacado Illa.

Ha asegurado que su Govern ha cumplido con su responsabilidad al presentar las cuentas y ha deseado poder aprobarlas: "Hemos extendido la mano a todo el mundo para conseguir su aprobación en el Parlament. Tenemos claro que si todos ponen a Catalunya por delante, actúan con responsabilidad y por lo que realmente importa, lo conseguiremos".

Illa ha señalado que las nuevas cuentas aportan certidumbre "en tiempos de inestabilidad global", tras lo que ha insistido en que el Govern ha cumplido con su deber de presentar las cuentas.

PRESUPUESTOS "A LA ALTURA"

"Hemos elaborado un presupuesto a la altura de la excelencia de nuestro sistema universitario", ha subrayado el presidente catalán, que ha afirmado que las cuentas benefician a los 300.000 universitarios que hay en Catalunya.

Ha detallado que el presupuesto de este departamento contará con "un incremento del 24% respecto al 2023", y ha destacado que mantendrán la bajada de precios en los grados y másters universitarios, e invertirán 136 millones de euros en becas.

Illa ha subrayado que las cuentas "son fruto de la escucha y de consensos" con universidades, el sector científico y agentes sociales.