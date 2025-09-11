Illa visita este viernes París para "reforzar la colaboración" con Francia y reunirse con Hidalgo

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante un acto, en el Palau de la Generalitat, a 8 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

Participará en el acto de la Diada de la delegación del Govern y se reunirá con empresarios

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visitará este viernes la capital de Francia, París, con el objetivo de "reforzar la colaboración" institucional y económica de Catalunya con Francia, viaje durante el cual se reunirá con su alcaldesa, Anne Hidalgo.

Iniciará su agenda en la capital gala a las 13 horas con una conferencia en inglés que pronunciará en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) bajo el título 'Por una Europa federal que respete sus principios. La visión de Catalunya ante el nuevo orden mundial'.

Estará centrada en exponer su análisis del contexto internacional actual y las aportaciones que puede hacer Catalunya, se enmarca en el ciclo de actos '60 minutes with' de la universidad con "personalidades relevantes", y responderá preguntas de los estudiantes.

A las 15.30 horas se reunirá con Hidalgo, alcaldesa de París desde 2014, y posteriormente, a las 18 horas, intervendrá en el acto de celebración de la Diada de Catalunya de la Delegación del Govern en Francia, que contará con una demostración culinaria de la chef Maria Nicolau.

Finalmente, a las 19 horas mantendrá un encuentro con empresarios catalanes en Francia y con directivos de empresas francesas para abordar las relaciones económicas y comerciales entre Catalunya y Francia, "el principal socio comercial de Catalunya".