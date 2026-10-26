La ILP sobre la educación de 0 a 3 años consigue más de 64.000 firmas y se debatirá en el Parlament

La ILP sobre la educación de 0 a 3 años consigue las firmas necesarias para que se debata en el Pleno - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la educación de 0 a 3 años ha conseguido un total de 64.438 firmas, por encima de las 50.000 requeridas, y se debatirá en el Pleno del Parlament de Catalunya, ha informado este lunes la cámara en un comunicado.

La propuesta pide modificar el artículo 56 de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) para equiparar los recursos y condiciones laborales del primer ciclo de educación infantil con los del segundo ciclo mediante la implantación de la codocencia obligatoria de 2 profesionales titulados por aula, entre otras medidas.

La comisión de control de las ILP ha hecho este lunes el recuento de las firmas y tiene 15 días hábiles para comunicarlo a la Mesa.

Una vez informada la Mesa, el Pleno del Parlament tendrá que hacer el debate a la totalidad de la iniciativa en un plazo de 4 meses.

Por otro lado, 67 personas se han acreditado como fedatarias para recoger las firmas de apoyo a la ILP que promueve la proposición de ley electoral catalana, y la comisión de control ha autorizado que la recogida se pueda hacer con el sistema de firmas electrónicas propuesto por la comisión promotora.