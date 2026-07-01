Iñaki Sandoval, nuevo director general de la Fundació Conservatori Liceu

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Conservatori Liceu ha presentado este miércoles a su exalumno y exprofesor Iñaki Sandoval Campillo como nuevo director general, cargo que asumirá en diciembre relevando a Maria Serrat, que se ha jubilado después de 27 años al frente.

El pianista, compositor y gestor académico navarro, aún decano de la Hong Kong Academy for Performing Arts, ha explicado a los periodistas que quiere convertir el Conservatori en "uno de los grandes referentes europeos y globales de la formación musical del siglo", sin olvidar los proyectos para gente desfavorecida, y acercando profesor y alumno.

El presidente de la Fundació, Sergi Ferrer-Salat, ha explicado que la institución mantiene su visión social 189 años después de su fundación y que, con este nombramiento, incorpora una experiencia directiva internacional "de primer nivel en instituciones líderes en Asia y Europa", además de conocer el Conservatori.

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