Inaugurada la Casa Macià 100 años después de los hechos de Prats de Molló (Francia)

Archivo - La Casa Macià, en Prats de Molló (Francia) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La antigua Villa Denise, vivienda desde la que el expresidente de la Generalitat Lluís Companys planeó en 1926 un complot para derrocar la dictadura de Primo de Rivera y proclamar la República Catalana, ha abierto sus puertas al público este domingo tras casi 6 años de trabajos de restauración por parte de un centenar de voluntarios bajo el nombre de Casa Macià.

Entre las 500 personas que --según los organizadores-- han acudido al acto de inauguración del espacio han figurado 3 expresidentes de la Generalitat: Jordi Pujol, Carles Puigdemont y Pere Aragonès, además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el actual presidente de la cámara, Josep Rull.

Rull ha afirmado que Catalunya no renunciará nunca "a su identidad y a sus aspiraciones colectivas", y ha reivindicado la Casa Macià como vehículo para establecer un diálogo entre diferentes momentos de la historia.

DEFENSA DE LAS LIBERTADES

Ha pedido comprender que "la defensa de las libertades y los derechos colectivos ha tenido demasiado a menudo un precio personal muy elevado", y ha reivindicado conectar la Catalunya del Norte con la del Sur.

"La Catalunya del Norte es Principado de Catalunya", ha afirmado en este sentido, y ha hecho referencia al dicho popular 'Sin el Rosselló no hay nación, sin el Vallespir no hay destino'.

El presidente del Parlament ha citado a Macià para pedir no renunciar al "triángulo azul", refiriéndose al elemento de la bandera 'estelada' catalana, y a seguir luchando por la independencia de Catalunya.

PRESENTACIONES

El acto ha contado con la presentación de la novela gráfica 'El Complot', con textos de Jordi Rodó, y del libro 'Fets i gent', publicación de Estat Català con más de 116 biografías.

También se ha llevado a cabo un homenaje a los familiares de las personas que acompañaron a Macià durante los hechos de Prats de Molló.